SANTA MARIA CAPUA VETERE – R. Russo, napoletano, 54 anni, è morto nell’infermeria del carcere di Santa Maria Capua Vetere. A dare la notizia è il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello.

Il suo corpo si trova all’ospedale di Caserta per l’autopsia. A quanto si sa, ultimamente aveva chiesto una licenza per problemi cardiaci. Non si conoscono i motivi per cui tale richiesta non è stata accordata