Detenuto si impicca nella cella del carcere casertano

CASERTA – Un detenuto ha tentato il suicidio nel carcere di Carinola ed è stato salvato dai poliziotti penitenziari. Gli agenti di turno hano notato quello che stava succedendo e hanno liberato dalla morsa l’uomo.

Il segretario regionale campano del sindacato di polizia penitenziaria Uspp Ciro Auricchio ha inviato la notizia alla stampa, lamentandosi della situazione delle carceri nel nostro paese

“Le carceri oramai sono allo sbando, i poliziotti penitenziari oltre a garantire la sicurezza devono pure sopperire alla mancanza di altre figure professionali come educatori, assistenti sociali, psicologi. Troppi poi sono i detenuti con patologie psichiatriche che andrebbero presi in carico dalla sanità regionale, ma rimangono in carcere mettendo a rischio la incolumità del personale. A Carinola più volte abbiamo denunciato la mancanza di personale per colpa di un errata pianta organica. Mancano 80 agenti e il poco personale di polizia penitenziaria del carcere casertano riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.