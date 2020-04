Detenuto si toglie la vita, nella notte, in carcere

Inutili i soccorsi

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Detenuto si toglie la vita, ieri notte al carcere OPG di Aversa, detenuti in protesta, arrivano i carabinieri. Una terribile notizia affligge la citta, ieri notte, un giovane detenuto 35enne, Emilio, ucraino, si è suicidato.

Dietro il gesto estremo pare ci fossero dei problemi che lo affliggevano e per i quali aveva bisogno di parlare con la famiglia, ma, in rispetto dell’ordinanza che vieta colloqui, non vedeva nè i figli (da 7 anni) e nemmeno la famiglia; sarebbe uscito tra 4 mesi.

Ieri, mentre era nella sua cella, Emilio si è impiccato, pare, con delle lenzuola. Durante il giro di controllo, la polizia penitenziaria ha notato il corpo del giovane, ha cercato invano di salvarlo, ma per lui nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari e i carabinieri della compagnia di Aversa. Disposta l’autopsia, sotto shock la comunità.