Devastano il comando dei vigili urbani e feriscono tre agenti: ecco cosa ha deciso il giudice

Neanche il tempo di smaltire la sbornia ed i due fidanzati, che hanno aizzato due cani di grossa taglia contro i caschi bianchi, sono stati giudicati per direttissima.

SAN NICOLA LA STRADA Nemmeno il tempo di smaltire la sbornia e sono già in libertà i due fidanzati che la scorsa notte hanno letteralmente devastato il comando dei vigili urbani della città di San Nicola la Strada, guidato da Alberto Negro: sono stati, infatti, liberati con i soli obblighi di firma e di dimora nel Comune di Acerra.

R.V., 25 anni, pregiudicato e C.E.L., 20 anni, erano stati bloccati dagli uomini del commissariato di Maddaloni e stamattina sono stati giudicati per direttissima. Dopo una notte di follia (respinti anche da un albergatore casertano), giunti nel comando in area Saint Gobain, hanno aizzato due cani di grossa taglia contro i vigili presenti in quel momento. I tre agenti hanno poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l’ospedale di Caserta.