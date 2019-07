Deve scontare oltre due anni per furto e ricettazione, marocchino finisce dietro le sbarre

AVERSA – I carabinieri di Aversa hanno provveduto ad arrestare un cittadino marocchino in virtù di ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli Nord per reati commessi dal 2011 al 2015 e per i quali il cittadino marocchino era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 totali, per furto e ricettazione.

Allo stesso cittadino marocchino è stato notificato ordine di carcerazione definitiva. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di santa maria Capua Vetere. Attualmente lo stesso è difeso dall’avvocato Angelo Librace.