Dimessa dall’ospedale e morta a 16 anni: indagate due dottoresse ed un’infermiera del Moscati

Tra 60 giorni i risultati dell’autopsia.

SAN MARCELLINO/VILLA DI BRIANO. Si sono appena celebrati, nella chiesa Maria Santissima Assunta in cielo di Villa di Briano, i funerali della 16enne Assunta Russo, morta lo scorso 20 marzo a causa di un malore, dopo essere stata dimessa dall’ospedale Moscati di Aversa, dove si era recata nella notte, proprio perché non si sentiva bene. Per tale ragione due dottoresse e un’infermiera del nosocomio normanno sono finite nel registro degli indagati, iscritte dai magistrati della Procura di Napoli Nord che ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.

Effettuata l’autopsia sulla 16enne, i risultati saranno depositati tra 60 giorni e si capiranno le ragioni che hanno portato ad una morte tanto assurda. La ragazza era orfana di entrambi i genitori, viveva con il fratello Antonio a casa degli zii. Le due comunità di San Marcellino e di Villa di Briano hanno partecipato in massa alle esequie della giovane Assunta.