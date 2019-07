Dimissioni in massa di consiglieri. Aldo Aldi e Andrea Contatori nominati commissari

GRAZZANISE/TRENTOLA DUCENTA (Tina Palomba) – Il vice prefetto Aldo Aldi è stato nominato dalla Prefettura di Caserta commissario straordinario del Comune di Grazzanise dopo i fatti di martedi scorso, quando sono avvenute le dimissioni in massa dei consiglieri 4 di minoranza e tre di maggioranza. E’ terminata l’amministrazione del sindaco Vito Gravante quasi un anno prima delle scadenza del mandato. Il viceprefetto Aldo Aldi era stato già commissario prefettizio a Gricignano di Aversa. A Trentola invece è stato nominato commissario prefettizio Andrea Contadori viceprefetto Ministero dell’Interno dopo che nei giorni scorsi i consiglieri di maggioranza si sono dimessi in seguito dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari, sindaco Andrea Sagliocco, insieme ad altre 14 persone, tra cui funzionari ed impiegati comunali e imprenditori per corruzione, concussione e falsità ideologica.