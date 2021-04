Dinner in the Sky a CASERTA: arriva il ristorante sospeso a 50 metri di altezza

CASERTA/REGIONALE – Anche a Caserta arriva Dinner in the Sky: il ristorante in cui mangiare a 50 metri di altezza sul Belvedere di San Leucio.

Sta spopolando in tutte le più grandi città europee e non, il format di Dinner in the Sky che farà tappa anche in Campania per farci godere un pranzo, una cena o un aperitivo in un originale ristorante costruito su una particolare piattaforma sospesa a 50 metri di altezza dove si potrà scegliere tra colazione, pranzo, cena, apericena e afterdinner. L’evento a Caserta ci sarà dal 10 al 13 giugno 2021 sul panorama di San Leucio.

Una location sicuramente molto suggestiva che farà vivere il panorama da un punto di vista davvero esclusivo.

La colazione è sia salata sia dolce e dura 45 minuti. Si potranno bere caffè o cappuccino, succhi di frutta ed acqua.

Il pranzo dura 60 minuti e prevede 4 portate con vini e bevande inclusi.

L’apericena, invece, dura 50 minuti e prevede 3 portate.

La cena, di 75 minuti, include 5 portate e vini e bevande, sempre compresi nel prezzo.

L’afterdinner dura 45 minuti con due calici di vino o di una bevanda analcolica, accompagnati da finger food.

Qui di seguito i prezzi

Colazione: 59 euro per una durata di 45 minuti

Brunch: 89 euro

Apericena: 129 euro per una durata di 50 minuti

Pranzo: 139 euro per una durata di 1 ora

Cena: 159 euro per una durata di 1 ora e 15 minuti

Oltre alla location di Caserta, ci saranno anche le tappe in Piazza Castello a Benevento e a Napoli nella Mostra d’Oltremare.