DIOCESI IN LUTTO. Addio a don Sossio Moccia

Il ricordo dell’assessore Nicola Caputo

TEVEROLA – Lutto nella comunità di Teverola: si è spento don Sossio Moccia,71 anni. Parroco emerito della chiesa di San Giovanni Evangelista. A ricordarlo anche l’assessore regionale Nicola Caputo: “Don Sossio Moccia è andato via. Con Don Sossio va via un pezzo della Storia di Teverola. Era dotato di profonda cultura, ha svolto il suo Ministero sacerdotale con sapienza e fermezza, lasciando negli animi di tutta la comunità un segno indelebile. Il suo nome è legato ai miei genitori, alla mia infanzia e adolescenza, all’Azione Cattolica. Ricordo quelle sue passeggiate per il paese, quasi a voler rappresentare la sua presenza sul territorio e quelle chiacchierate fugaci. Ciao Don Sossio”.