DIPENDENTE ENEL MUORE FULMINATO. Una scarica elettrica improvvisa: il 54enne è deceduto sul colpo

PIEDIMONTE MATESE/PIETRAMELARA – Una comunità in lutto per la morte dell’operaio Enel folgorato durante un intervento di riparazione e in servizio nella squadra di Pietramelara.

Era di Piedimonte Matese, Alfonso Cassese, che pur essendo esperto del lavoro che svolgeva, con grande professionalità, ha incontrato la sua fine per una inopinata scarica elettrica sulle cui cause sono state aperte, naturalmente, immediate indagini. La salma dell’uomo sarà sottoposta all’esame autoptico, ed è dunque a disposizione dell’autorità giudiziaria.