SANT’ARPINO – La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Sant’Arpino, Maria Debora Belardo, è risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo, gli uffici di via Don Mazzolari resteranno chiusi dal 18 al 23 dicembere per consentire la sanificazione dei locali. Il personale lavorerà in smart working. Il plesso Cinquegrana invece resterà regolarmente aperto.