MACERATA CAMPANIA – Nel pomeriggio di oggi, giovedì, tra via Vertaldi e via Martiri di Nassiriya. Un uomo disabile presumibilmente di origine extracomunitaria, ha subito un grave incidente, cadendo rovinosamente dalla sedia a rotelle, fondamentale presidio di vita. A quanto se ne sa, l’uomo sarebbe rimasto a terra per lunghi minuti senza ricevere alcun soccorso