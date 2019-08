Disavventura per l’ex europarlamentare Nicola Caputo: bloccato in un aeroporto

CASERTA – Disavventura in aeroporto per l’ex europarlamentare del Pd Nicola Caputo. E’ rimasto infatti bloccato nello scalo di Monaco di Baviera, in Germania, per ragioni di sicurezza.

“L’allarme – ha spiegato – è scattato perché un passeggero proveniente da un’area “uncleaned” che in “gergo” significa da un Paese con standard di sicurezza diversi da quelli europei, ha forzato una porta di sicurezza ed è quindi entrato nel Terminal evitando i controlli”.

L’uomo sarebbe stato catturato dalle forze di polizia ma l’aeroporto è rimasto fermo per due ore, con tantissimi passeggeri rimasti a terra.