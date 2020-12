AGG. Doccia fredda per bar e ristoranti. Arriva il chiarimento da Roma: giorni prefestivi e festivi “zona rossa”, in tutti gli altri “zona arancione”

CASERTA – E’ arrivato da Roma il chiarimento sui giorni non festivi e non prefestivi del periodo natalizio. Mentre nel corso dei giorni festivi e prefestivi (24,25,26,27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio) sarà istituita una zona rossa e quindi il divieto di uscire se non per comprovate necessità con tanto di autocertificazione, in tutti i quanti gli altri giorni (20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) sarà zona arancione: ergo i ristoranti e i bar dovranno continuare a svolgere l’asporto e la consegna a domicilio dalle 5 del mattino alle 22.