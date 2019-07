Docente casertana trasferita in Toscana vince la sua battaglia: potrà insegnare in Campania

AVERSA (c.s.) – Il Tribunale di Aversa – Napoli Nord, con Sentenza N. 2772/2019, pubblicata il 05/06/2019, ha accolto totalmente il ricorso promosso dalla docente della provincia di Caserta, precaria dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), beffata dalla Legge 107/2015 e dalla mobilità 2016/2017, in quanto illegittimamente assegnata in Toscana, ingiustamente superata dai docenti con un punteggio minimo, ed assegnati nell’ambito prescelto dalla ricorrente.

Le movimentazioni per categoria effettuate dal MIUR sono state dichiarate illegittime dal Tribunale, in quanto poste in violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza, sulla base di un’errata interpretazione delle disposizioni normative.

Ebbene, l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione è stato talmente lapalissiano da non esser sfuggito all’attenzione del Magistrato che ha smantellato il castello costruito sulle fondamenta del CCNI della mobilità 2016, per le accertate irregolarità delle operazioni dei trasferimenti. In definitiva, il provvedimento in commento, rappresenta un valido traguardo raggiunto in quanto apre nuove prospettive di valutazione della Mobilità sotto il diverso ed ulteriore profilo degli errori di tipo procedurale commessi dagli Uffici Scolastici.