Docente positiva al CORONAVIRUS: tamponi ai bambini

CASERTA – Positiva al Covid una docente casertana in servizio presso una scuola di Priverno, in provincia di Latina. A darne notizia il sindaco Anna Maria Bilancia: “Purtroppo, stamane la Asl di Caserta ha comunicato la positività di un’altra docente, sempre in servizio nel plesso di scuola primaria di San Lorenzo. Anche questa docente è intervenuta un solo giorno, lo scorso venerdì e su una sola classe. Stamattina le bambine e i bambini della classe IA e le insegnanti effettueranno il tampone nel piazzale della Casa della Salute di Madonna delle grazie. Siamo tutti vicini a questi nostri piccoli tesori, ai genitori e alle insegnanti. Passerà pure questa.”