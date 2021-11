Dolore ai funerali di Mimmo, assicuratore di CASAL DI PRINCIPE

CASAL DI PRINCIPE/AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore ai funerali di Mimmo, l’assicuratore scomparso a 64 anni. Oggi presso la Chiesa di San Salvatore a Casal di Principe si sono svolti i funerali del conosciuto e apprezzato assicuratore, Domenico Cerullo, vittima del male contro cui aveva lottato con tutte le sue forze.

Tanti i presenti per l’ultimo saluto, la moglie i figli e i tanti amici e familiari. Commovente l’addio del nipote Alfonso Cerullo: “Voglio ricordarti così Zio Mimmo… Uomo gentile, intelligente, educato, colto, disponibile con tutti e stimato da tutti, apprezzato anche da chi ti abbia incontrato anche solo per 5 minuti ,perché bastava davvero poco per capire la bella persona che eri … resterai per sempre nei nostri cuori, in quelli della tua famiglia, di tua moglie, dei tuoi figli, dei tuoi fratelli e di tua sorella, dei tuoi cognati e cognate , di noi nipoti tutti…Oggi tutti noi piangiamo la scomparsa di una persona davvero speciale ed unica il cui ricordo resterà indelebile per sempre…Preghiamo per te, affinché tu possa essere già adesso nel regno dei cieli tra le braccia di nostro Signore Gesù Cristo, insieme ai tuoi cari ed insieme a loro così poter vegliare su di noi che restiamo qui distrutti nel dolore, ma con la certezza che un giorno ci riuniremo tutti insieme questa volta però per l’eternità … Riposa in pace Zio Mimì…”