Dolore ai funerali di Susy, morta improvvisamente a 26 anni: “Eri un amore di ragazza”

GRICIGNANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore ai funerali della 26enne Susy D’Angelo. Ieri i funerali presso la Chiesa di Gricignano della giovane Susy, una ragazza solare, simpatica e disponibile, dal cuore d’oro, scomparsa improvvisamente per un malore che nonostante i soccorsi non le ha dato scampo.Tanto il dolore e le lacrime per l’ultimo saluto. L’intera comunità è sotto shock per questa perdita, numerosi i messaggi di addio per questo angelo volato via troppo presto.

Salvatore I: “Come lei nessuno riusciva ad accendere un sorriso sul mio volto mi mancherai sarai sempre nel mio cuore Susy D’angelo”

Francesca S “R.i.p. Angelo bello ci mancherai a tutti eri una ragazza solare e divertente eri sempre presente con tutti i tuoi amici non doveva andare così ”

“Nn poteva essere giornata peggiore k ce fatt Susy D’angelo come hai permesso tutto questo tu ke amavi ogni singolo momento della giornata basta ke era vissuto eri la mia sorrisona la zia delle mie bambine qnd le vedevi sprigionavi amore da tutti i pori mancherai a chiunque ti conoscesse pcche eri un amore di ragazza”

“Qst é un incubo…. Nn posso crederci….. Nn si può morire a 26 anni cosi…. Avevi una voglia di vivere da invidiare a tutti… E ci hai lasciati cosi nel silenzio e nel buoio piu totale… Nn ti dimenticherò mai… Resterai sempre nel mio se puoi da lassù da tnt forza a tutta la tua famiglia… tvb amica mia. R. I. P. Susy D’angelo “