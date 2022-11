Dolore e commozione per la prematura scomparsa di Rosa Iodice

Stamattina presso la parrocchia Sant’Andrea Apostolo si sono svolti i funerali dell’amatissima donna, deceduta all’età di 57 anni.

CAPODRISE (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali di Rosa Iodice ,57 anni. Stamani presso la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo si sono svolti i funerali dell’amatissima donna, che troppo presto è volata via, lasciando un profondo vuoto in tutti coloro i quali l’hanno amata. Una donna dolcissima e gentile che troppo presto va via. Questo il cordoglio della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Immacolata Concezione in Capodrise “La nostra Comunità affida a Gesù Risorto l’anima della sorella Iodice Rosa, di anni 57. La salma martedì 1 novembre giungerà alle ore 9.00 nella Chiesa di S.Andrea Apostolo dove sarà celebrata la S.Messa esequiale. Una preghiera per il suo riposo eterno!”