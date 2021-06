Dolore per la morte di Maria, soli 19 anni. Domani i funerali

CAPODRISE – È inconsolabile il dolore per la perdita di Maria Di Sivo, 19 anni. La ragazza, morta dopo un mese dal suo ricovero per forti emicranie (rivelatesi essere il sintomo di un brutto male), non è riuscita neanche a diplomarsi. Avrebbe sostenuto il suo esame di maturità tra pochissimi giorni, presso l’istituto “Lener” di Marcianise.

Sottoposta a un intervento chirurgico, la giovane non si è più svegliata.

Domani, sabato 19 giugno, alle ore 16.30, si terranno i funerali presso la Chiesa di Sant’Andrea a Capodrise. La salma giungerà direttamente dall’ospedale alle ore 14.

“Mai come in queste occasioni sento la responsabilità del mio essere sacerdote e la mia inadeguatezza davanti ad un mistero così grande come la morte di un giovane” – ha scritto don Giuseppe Bernardo – “Troppe volte questa Comunità è stata visitata dal dolore della morte di un giovane e per diversi motivi: uno di voi ha detto che sembra una maledizione. Oggi la domanda che sale dal cuore della famiglia e di tutti noi: perché Signore? È lo stesso grido di Cristo sulla croce: “Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Ecco il nostro Dio vive in se stesso il dolore più grande, la morte ingiusta non per esaltare la morte ma per redimerla, per farla diventare passaggio alla vita eterna. Senza la morte e le risurrezione di Cristo la nostra morte sarebbe stata davvero una fine assurda, per mezzo suo diventa nuova nascita (i santi parlavano della morte come nascita al cielo): oggi Maria per merito di Cristo è nata al cielo, appartiene all’amore di Dio: “Chi crede in me anche se è morto vivrà”. Riposa in pace cara Maria! Arrivederci in Cielo angelo”.