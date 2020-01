Dolori al petto, 40enne muore dopo l’arrivo al Pronto Soccorso

AVERSA/CESA (Lidia e Christian de Angelis)– Aperta indagine per la morte di Antonio Landolfo, il 40enne morto in ospedale. L’uomo viveva a Cesa, era single, aveva un figlio di 8 anni, ma era originario di Grumo Nevano, era un uomo simpatico e gentile, la sua morte resta un mistero, visto che dopo aver accusato dei dolori al petto, si era recato in auto al Pronto Soccorso del Moscati di Aversa, e nonostante i tentativi del personale medico di salvarlo, l’uomo è deceduto dopo poco. La famiglia e gli amici chiedono chiarimenti, per tale evento che secondo alcuni poteva essere evitata. Ora saranno gli esperti a far luce su questa morte, visto che la Procura ha aperto un fascicolo per accertare i fatti, acquisendo la cartella clinica e disponendo l’autopsia, dopo la quale ci saranno i funerali. Sotto shock due comunità.