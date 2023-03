Dolori alla schiena e alla gambe muore in ospedale, fissati i funerali

Sul caso la procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta

ROCCA D’EVANDRO – Si terranno domani, primo aprile, alle 15, i funerali di Aldo Mambro, il 31enne morto all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, nella parrocchia di Santa Maria del Farneto a Rocca d’Evandro.

Ricoverato per dei forti dolori alle gambe e mancanza di sensibilità, l’uomo si è improvvisamente aggravato ed è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul caso la procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’inchiesta per verificare il funzionamento della macchina dei soccorsi ed eventuali responsabilità.