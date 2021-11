Domani i funerali di Rosa, morta a soli 29 anni

SAN NICOLA LA STRADA (Lidia e Christian de Angelis) Domani i funerali di Rosa Ilaria Gaetano 29enne trovata senza vita lo scorso 28 ottobre. Domani presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 9:30 si svolgerà la funzione religiosa per dare l’ultimo saluto alla bellissima e dolce Rosa trovata priva di vita la sera del 28 ottobre all’interno del garage di casa. La giovane lascia i genitori, una sorella e il fidanzato nel dolore, oltre i tanti amici e parenti. La famiglia ha chiesto di rispettare la privacy della ragazza non pubblicando la sua foto. Tanti i messaggi di addio per questa giovane vita spezzata troppo presto.