Domani l’ultimo saluto a Francesco, vittima di un tragico incidente sul lavoro

Ha perso la vita in un cantiere di Casal di Principe

CESA – Saranno celebrati domani, 10 novembre, alle 16,30 nella parrocchia di San Cesario i funerali di Francesco Petito, 49 anni. Operaio di professione, Francesco ha perso la vita, due giorni fa, in un tragico incidente in un cantiere edile a Casal Di Principe. Caduto da un’altezza di 5 metri e trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi. Lascia affranti del dolore la moglie Lucia, i figli Michele e Rocco, e i parenti tutti.