Liceo Diaz. Primo Open Day scoppiettante. Laboratori aperti, ma anche coreografie, pattini, per una scuola aperta, dinamica e felice

In prima linea il preside Luigi Suppa. Grande attenzione alle spiegazioni sull’intelligenza artificiale, realtà aumentata, metaverso, un nuovo modo di affrontare il liceo!

Da una parte il Liceo con le porte aperte al territorio e dall’altra il Diaz in scena all’Auditorium. Moltissimi gli avventori che hanno visitato i laboratori attivati da docenti e alunni e altrettanti genitori allo spettacolo che ha messo in scena i talenti dei ragazzi.

Musica, canti, balli e persino una coreografia sui pattini. Una scuola a 360°, un liceo dove si respira la libertà e ci si può esprimere con le proprie passioni, ma che è anche – e soprattutto- un liceo scientifico con un potenziale tecnologico veramente unico.

L’implementazione dei laboratori , voluta dal Preside Luigi Suppa, è oramai un processo avviatissimo con device di ultima generazione che trovano la loro applicazione non solo in ambito strettamente tecnologico, ma anche nei laboratori di fisica e di biologia dove il metaverso rende possibili esperimenti che sarebbe pericoloso effettuare in un laboratorio scolastico.

Intelligenza

artificiale, realtà aumentata, metaverso e poi…e poi un pianoforte, una batteria….tanti strumenti per ritornare ad essere ragazzi spensierati ed esprimere i propri talenti.Un modo nuovo di affrontare il percorso liceale e, a dimostrarlo, anche le sezioni di Sperimentazione e Ricerca che, con altre prime, hanno trasportato sul palco l’attività didattica del debate su un argomento che è stato oggetto di ricerche e discussioni: Il processo ad Agamennone per il sacrificio della figlia Ifigenia. Caso che è stato oggetto di riflessione sulle tante giovani Ifigenia del terzo millennio che subiscono gravi limitazioni esistenziali.Un appuntamento impegnativo, una due giorni di spettacolo e domenica tutto il Diaz in attività con la sua energia, l’ottimismo e tanto amore per i giovani.. un Liceo speciale.. ecco perché poi.. Chi è del Diaz lo è per sempre!