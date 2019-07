ATTENZIONE METEO IMPAZZITO. Oggi ancora caldo torrido, poi cambia tutto: domenica di temporali sul litorale

CASERTA – Non sarà un fine settimana piacevole quello che sta arrivando per coloro che, non potendo ancora usufruire delle ferie, attendono spasmodicamente il fine settimana per poter cercare refrigerio sulle coste in prossimità della città capoluogo.

Sarà infatti una domenica piovosa quella che attende i casertani, con precipitazioni che inizieranno già nella notte di sabato, verso le due, e proseguiranno per tutta la mattinata fino ad oltre le 14. Nel primo pomeriggio dovrebbe esserci una schiarita, ma il danno sarà oramai fatto.