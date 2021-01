SCANDALO NELLA CHIESA. Noto sacerdote indagato per prostituzione minorile: SOSPESO!

TEANO /PRESENZANO/SPARANISE – (Tina Palomba) E’ indagato per “prostituzione minorile” (ancora non è stato deciso se per sfruttamento o induzione) il parroco di Presenzano, Gianfranco Roncone 54 anni originario di Sparanise. Reato per la cui gravità è compente la procura di Napoli, pubblico ministero Raffaello Falcone, per anni alla Dda di Napoli. E’ questa l’ultima novità di questo scandalo che ha colpito, prima della fine dell’anno, la diocesi Teano-Calvi, guidata dal vescovo Giacomo Cirulli La Procura di Napoli infatti, su indicazione dei carabinieri di Capua guidati dal tenente Francesco Ciardiello ha aperto un’indagine (non per abusi sessuali ma sfruttamento) nei confronti del parroco di Presenzano dopo che i genitori di due ragazze minorenni avrebbero scoperto che le figlie siano state coinvolte in un giro di prostituzione. I carabinieri di Teano, come già noto, hanno sequestrato il computer del parroco e il telefonino la settimana scorsa. Il sostituto del vescovo (quest’ultimo assente per una breve malattia) ha immediatamente ritenuto opportuno vietare l’esercizio del ministero pubblico al suddetto sacerdote, quindi Roncone non può celebrare messa da qualche settimana. Secondo la difesa del religioso indagato, come molti parrocchiani schierati con il prete, chiarirà la sua posizione, perché avrebbe aiutato una ragazza, maggiorenne ad uscire da un giro di prostituzione, amica delle due minorenni. La verità sicuramente la scoprirà la Procura di Napoli dopo aver scandagliato i messaggi intercettati dal computer e telefonino del prete