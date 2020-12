COVID. Prete in terapia intensiva rischia la vita. Salvato dei medici, prepara la messa per i ricoverati

CASTEL VOLTURNO – E’ stato per diversi giorni in lotta tra la vita e la morte don Guido. Il sacerdote operante non distante dalla Pineta Grande è stato ricoverato in clinica dopo aver contratto il covid-19 e che la sua condizione di salute è peggiorata quasi in maniera irreversibile. Quasi. Perché grazie al lavoro del personale sanitario del reparto di Terapia intensiva della struttura privata che affaccia sulla Domiziana, Don Guido è migliorato, riprendendosi dopo giorni funesti.

Ma non solo, nella serata di ieri il paziente-sacerdote ha chiesto di farsi portare tutto il necessario per celebrare la Messa: calice, ostie, vino per i giorni che sarà in clinica. Tra poco, infatti, in diretta streaming verrà celebrata la messa direttamente dal reparto covid del Pineta Grande a cui solo il personale e pochi pazienti potranno assistere di persona.