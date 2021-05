POLVICA – Don Pasquale Ferrara, parroco della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Polvica, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato ai suoi fedeli personalmente: “Sono positivo al virus sto bene domani mattina (stamani) la Chiesa sarà sanificata ma in questi giorni non ci saranno le Sante Messe. Uniti in Cristo”.