Donna 86 muore mentre i militari di CASERTA disinnescano una bomba della Seconda Guerra Mondiale

BATTIPAGLIA (red.cro.) – Gli artificieri del 21esimo Reggimento Guastatori di Caserta hanno quasi finito la bonifica di un rodigno della seconda guerra mondiale, erede di un’azione dell’esercito britannico.

L’intervento, stando a quanto riferito dal colonnello Giuseppe Schiariti, dovrebbe terminare tra le 19 e le 20.

Una donna di 86 anni è deceduta poco fa all’interno del centro di accoglienza per allettati allestito nella scuola “Sandro Penna” di Battipaglia, in occasione delle operazioni di disinnesco della bomba d’aereo inglese. La donna era stata trasferita in seguito all’evacuazione che ha interessato 36mila battipagliesi. L’86enne, a quanto pare, era già malata. E’ deceduta per arresto cardiaco.