CURTI – Donna cade dal balcone della sua abitazione. Momenti drammatici quelli che si sono vissuti, giovedì mattina, a Curti in via Mellucci. Una donna, 40 anni, circa per cause ancora da chiarire è precipitata dal balcone della sua abitazione, andando fortunatamente a finire su un’auto parcheggiata. Ad allertare i soccorsi i vicini di casa. La donna è stata trasferita in ospedale, sembrerebbe non in gravi condizioni.