Donna casertana scomparsa nel nulla. L’appello dei familiari: “Ha bisogno dei farmaci salvavita”

SANTA MARIA LA FOSSA (Lidia e Christian de Angelis) – Sui social appelli disperati dei familiari e conoscenti di Carmela Giusti, scomparsa da casa da domenica 4 dicembre 2022.

La donna soffre di una grave patologia e con se non ha i farmaci salvavita, per cui è a rischio.

Chiunque l’abbia vista può rivolgersi alla forze dell’ordine.

Questo l’appello del cugino Gabriele Mirra: “Amici tutti vi disturbo per una cosa importante. Da qualche giorno è scomparsa mia cugina. Si chiama Carmela Giusti. Se per miracolo qualcuno di voi dovesse incontrarla mi può contattare in privato. Vi chiedo una mano a far circolare il più possibile questa foto. Grazie di cuore!“