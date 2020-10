PARETE – “Mi hanno appena comunicato un nuovo contagio in ambiente ospedaliero di una nostra concittadina. Ha una leggera febbre e in mattinata saranno attivati i controlli su tutti i contatti. Le giornate non finiscono mai. Al momento siamo a 9 casi positivi”. E’ il messaggio del sindaco di Parete Gino Pellegrino che ha ufficializzato il nono caso positivo al Coronavirus in città. Si tratta di una donna che, probabilmente, ha contratto il virus in una struttura sanitaria.