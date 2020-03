Donna incinta si sente male, perde il suo bambino

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Alla fine la corsa dei soccorritori è stata vana, gli sforzi non sono riusciti ad evitare che la donna perdesse il suo bambino.

Una donna di 40 anni, residente nella periferia di Casal di Principe, al confine con Villa Literno, ha avuto un aborto spontaneo, dopo il peggioramento delle condizioni. Nella notte tra venerdì e sabato, la donna, in gravidanza da pochi mesi, si è sentita male ed è stata accompagnata al Moscati di Aversa. Lei è stata ricoverata per accertamenti, ma per il piccolo in grembo non c’è stato nulla da fare.