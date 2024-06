Donna incinta va al mare, ma è il gran momento. 28enne partorisce sul lido

POZZUOLI – A dir poco particolare quanto successo questa mattina in uno stabilimento balneare di Pozzuoli, situato lungo via Miliscosa.

Una donna all’ottavo mese di gravidanza ha dato alla luce il suo bambino, con enorme sorpresa di tutti, in primis della neo mamma che aspettava il momento del parto tra qualche settimana.

La donna si è rifugiata in una cabina di un lido, assistita da alcune persone presenti sul posto. Con il loro aiuto, ha dato alla luce una bambina, Rebecca.

Allertato il 118, i sanitari arrivati sul posto hanno trovato madre e figlia in una cabina in buone condizioni. Entrambe sono state poi trasportate per tutti i controlli del caso all’ospedale Santa Maria delle Grazie.