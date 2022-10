Donna minacciata di morte per la cocaina comprata da un altro pusher: “Ti uccido”

SESSA AURUNCA – Dall’indagine sui 12 arresti eseguiti venerdì dai carabinieri di Sessa Aurunca, emerge la testimonianza di una donna che ha subito minacce da parte di Valentino Fiorillo, considerato il promotore dell’associazione insieme a Gennaro Cascarino. La donna comprava droga dal gruppo e sarebbe stata minacciata dal Fiorillo per aver acquistato stupefacente da un altro pusher, “Alfredo ai palazzi”: “Se non vieni da me – le diceva Fiorillo – non vai da nessuna parte vado a parlare anche con Alfredo… tu da Alfredo non ci vai più”.

“Tu vuoi farmi perdere gente a me, tu mi devi chiamare sempre a me, non devi chiamare più a nessuno, tu vieni sempre da me perché se io ti vedo andare là ti spezzo” aggiungeva Fiorillo. E ancora, la donna racconta: “Mi diede l’Iphone usato e non mi vuoi dare più i soldi, io ti uccido proprio, femmina e buona. Fiorillo venne un paio di volte a minacciarmi ed una volta ed una volta mi disse anche che mi avrebbe sparato. Quando venne a casa mi spaventai in quanto mi venne a citofonare a casa e mi fece scendere in strada, umiliandomi davanti a sua moglie ed a sua figlia, dandomi della drogata. In una circostanza non avendo soldi per pagare lo stupefacente che mi occorreva diedi in pegno un telefonino cellulare per un corrispettivo di 40 euro, in cambio di due dosi di cocaina. Non ho mai riscattato il cellulare che diedi in pegno”.