Donna muore dopo 3 operazioni in 20 giorni. Scatta la denuncia

CASAGIOVE/PIEDIMONTE MATESE – La figlia di una donna di Casagiove deceduta a 77 anni il 19 aprile nell’ospedale di Piedimone Matese, ha presentato denuncia ai carabinieri per un presunto caso di malasanità.

Era il 16 marzo quando la donna è stata portata nel pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Dopo qualche ora però è stata dimessa. Il 20 marzo alla terza richiesta di intervento la paziente è stata condotta in ospedale a Marcianise e operata d’urgenza, ricoverata nel reparto di Chirurgia. Il 25 marzo è stata sottoposta ad un secondo intervento per ernia addominiale con perforazione dell’intestino. In assenza del reparto di Rianimazione, è stata trasferita nel nosocomio di Piedimonte Matese. Inaspettatamente, dato che i familiari si aspettavano un ricovero a Caserta.

Ma non era finita. L’8 aprile la donna ha lasciato la Rianimazione per essere trasferita nel reparto di Chirurgia. Ma 12 aprile è stata sottoposta ad un terzo intervento chirurgico per la pulizia di una sepsi e ricondotta in Rianimazione, dove è rimasta fino al 19 aprile, giorno del decesso causato da un arresto cardiocircolatorio. Per la figlia, si è trattato di un caso di malasanità, di qui la denuncia ai carabinieri e la richiesta di autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria.