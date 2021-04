Donna muore per covid pochi giorni dopo il ricovero

Parete – Non ce l’ha fatta, Teresa Falco, di Parete, deceduta poche ore fa a causa del covid. La donna era ricoverata da pochi giorni. A darne notizia è stato il primo cittadino Gino Pellegrini: “Questo maledetto virus si è portato via un’altra nostra concittadina: la signora Teresa Falco che era ricoverata da alcuni giorni a causa del Covid-19. Ci stringiamo al dolore dei familiari”.

Qualche giorno fa, lo stesso sindaco, a fronte dell’aumento dei contagi in tutto il paese, aveva deciso di prolungare la chiusura del istituti scolastici, difendendo così la sua scelta: “Ho letto tante assurdità sull’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza per la settimana prossima ed è necessario un chiarimento. L’ordinanza non è contro il Presidente Draghi perché il DL consente in casi di focolai di sospendere le attività scolastiche in presenza. C’è chi scrive che non ci sono i numeri. Invece, ahimè i numeri ci sono e sono pure alti. La media dei contagi a Parete nell’ultima settimana è ben al di sopra di quella regionale. 61 contagi solo nell’ultima settimana con una media di positivi di circa il 20% contro il 10% della Regione Campania.”