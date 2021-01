SAN NICOLA LA STRADA – Una donna di 45 anni si è barricata in casa dopo una lite con la madre. E’ successo a San Nicola La Strada in via Grotta. Sul posto sono arrivati carabinieri e pompieri. Dopo una lunga trattativa, le forze dell’ordine sono entrate in casa e la 45enne è stata affidata ai militari dell’Arma.