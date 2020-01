Dopo 10 anni è libero il nipote di Francesco Sandokan Schiavone

CASAL DI PRINCIPE – È stato scarcerato, dopo 10 anni ininterrotti di custodia cautelare, Nicola Schiavone, 42 anni, nipote del boss Sandokan Francesco Schiavone. Assistito gli avvocati Carlo De Stavola e Antonio Abete, per il nipote di uno dei capi del clan dei Casalesi, la libertà è arrivata dopo aver scontato un cumulo di pene per un totale di 13 anni di reclusione. La scarcerazione è stata eseguita dai carabinieri di Frignano. Figlio di Luigi Schiavone, fu coinvolto nell’inchiesta denominata Normandia insieme al padre, operazione che in due tranche portò in cella quasi 80 persone in un incredibile connubio di camorra, politica e imprenditoria.