Dopo 30 anni gli annullano un esame di Giurisprudenza, l’incredibile storia di un avvocato di CASERTA

CASERTA (red.cro.) – Potrebbe far sorridere, immaginando come parallele a questa le vicissitudini raccontate nel film “Immaturi” di Paolo Genovese, il regista che poi farà centro con un’altra commedia, “Perfetti Sconosciuti”, ma, questo caso vede una persona reali, con conseguenze reali. Laureatosi in giurisprudenza quasi 30 anni fa, l’avvocato G.S., di Caserta, si è visto arrivare tra capo e collo il mancato riconoscimento di un esame universitario, precisamente quello sul Diritto d’autore, che il professionista dichiarava di aver sostenuto il 25 marzo del 1988, con votazione di 23/30.

La storia va avanti da diversi anni, tra sentenze e ricorsi, e ovviamente non sappiamo se abbia ragione l’avvocato, oppure davvero l’esame non fu mai sostenuto ma, restando carte alla mano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha dichiarato di non avere agli atti nulla che dimostri lo svolgimento dell’esame (documento che comunque non sarebbe facile da rintracciare, visto che ormai sono passati 30 anni). I giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che dovevano rispondere al ricorso presentato dall’avvocato, non hanno potuto far altro quindi che rigettare il ricorso e “cancellare” il suo esame in diritto d’autore.