Dopo i controlli della polizia, il comune chiude bar a due passi dalla chiesa

CAPODRISE – L’ufficio tecnico del comune di Capodrise, attraverso il responsabile del SUAP, con l’atto firmato dall’ingegnere Ernesto Palermiti, ha confermato la chiusura dell’attività di pubblico esercizio The Office Caffè, bar situato in via Guidetti.

Il locale aveva ricevuto dei controlli da parte della Polizia di Stato ( clicca e leggi ) e dal verbale si era rilevata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità e carenze igienico sanitarie.

La proprietaria del bar. LS, 22 anni, era stata trovata anche in possesso di hashish.

La chiusura del The Office Cafè sarà attiva fin quando il provvedimento di revoca non sarai messo, una volta verificata l’eliminazione delle inadempienze.