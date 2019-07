SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Non c’è pace per la scuola elementare Gesuè di piazza Volta dei Perri a San Felice a Cancello. Dopo essere stata presa di mira, qualche mese fa, dai ladri che ne portarono via diversi oggetti, questa volta, invece, sono stati alcuni vandali a colpire nel plesso. Sui social, ovviamente, monta la protesta dei genitori che chiedono più vigilanza in una zona particolarmente bersagliata da malviventi.