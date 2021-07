Dopo il blitz della DDA, 2 detenute positive in isolamento. Rinviato l’interrogatorio per Venosa e Castellano

SAN CIPRIANO D’AVERSA (tp) – Rinviato l’interrogatorio di garanzia di Teresa Venosa figlia di Anna Iannone (detenuta per un definitivo per droga) e nonché nipote del collaboratore di giustizia Salvatore Venosa (non indagato) e rinviato pure quello dell’ex suocera Assunta Castellano. Le due donne arrestate l’altro giorno dalla Dda di Napoli per estorsione, ricettazione e presunti collegamenti con il clan dei Casalesi, sembra che siamo risultate positive al Covid.

Sono assistite dagli avvocati Gabriele e Alfredo Scaccia del Foro di Cassino, Paolo Caterino e Enrico Capone. Assunta Castellano è la madre di Luigi D’Antonio coinvolto nel blitz della Squadra Mobile con il quale all’epoca dei fatti la Venosa era fidanzata. Sono stati sospesi i termini di custodia cautelare in attesa che le due recluse guariscono dal contagio.