L’uomo ha ricevuto una sentenza di condanna definitiva dalla corte di Cassazione

GIOIA SANNITICA – Durante una lite un uomo avrebbe lanciato un oggetto di ferro contro l’auto del suo avversario. Per l’accusa di danneggiamento e minacce, un settantenne di Gioia Sannitica ha è stato condannato in via definitiva dalla corte di Cassazione, dopo la sentenza dell’appello di Napoli. Il ricorso in ultima stanza è stato ritenuto inammissibile dai giudici romani.