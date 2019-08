GIANO VETUSTO (red.cro.) – Sono migliorate le condizioni dei due operatori della Protezione Civile, dopo l’esplosione tremenda di ieri, con un ordigno sottoterra, erede del secondo conflitto mondiale, deflagrato a causa di un incendio (FOTO E VIDEO QUI).

Angelo Vecchiarelli è stato dimesso questa mattina dall’ospedale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta. Orfeo Matarazzo è sveglio e vigile e sta per essere trasferito in reparto, dal precedente Trauma Center in cui era stato trasportato.