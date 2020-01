Dopo Maddaloni, anche S.MARIA C.V. Controlli a tappetto della polizia su tutta la città

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Al termine di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati in territorio del centro e della periferia di S. Maria Capua Vetere nella mattinata di ieri dalla Polizia di Stato, personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, ha identificato circa 100 persone, in parte stranieri, sottoposto a sequestro amministrativo due autovetture ed elevato 5 sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati numerosi individui sottoposti a misure di prevenzione e cautelari.

Saranno effettuati, nei prossimi giorni, ulteriori servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Caserta.