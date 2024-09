Dopo Marotta: tre in lizza per il centrodestra

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Se Atene piange, Sparta non ride. È proprio il caso di ricordare il vecchio adagio nella politica locale, dove i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra si preparano per il dopo Marotta. Se è vero infatti, che nelle liste del sindaco uscente non si riesce a trovare il nome che possa mettere tutti d’accordo, e anche vero che nel centrodestra la situazione non è delle migliori e comunque non è migliore di quella che si registra nel centrosinistra. Nelle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega a contendersi il titolo di candidato sindaco sono almeno in tre. Sicuramente in testa c’è Francesco Basile, consigliere comunale, unico rappresentante del centrodestra in questo momento, seguito da Pasquale delle Paoli, già sindaco di San Nicola la Strada e Fabio Schiavo, già presidente del Consiglio nel primo mandato Marotta.