Dopo due anni di stop, torna a TEANO la Festa della Birra

TEANO (Pietro De Biasio) A tre anni di distanza dall’ultima edizione, la Festa della birra di Teano ritorna sulla Collina di S. Antonio. La tre giorni di festa è in programma il 29, 30 e 31 luglio. E così, dopo due anni di stop causa Covid, gli organizzatori hanno sottolineato come la “famiglia” abbia ancora tante cose da realizzare, ma soprattutto la grande necessità di vedersi, riabbracciarsi e ballare insieme. Da tanti anni, la festa della birra di Teano, giunta all’edizione n.14, porta artisti nazionali e internazionali nell’area fieristica della suggestiva collina, regalando momenti di commistione tra cultura popolare e avanguardia musicale. “Dopo due anni di stop e le mille difficoltà organizzative, la risposta dei nostri supporter è stata grandiosa. Tanta è la voglia di costruire il futuro, girare completamente pagina e lasciare i brutti momenti alle spalle. La festa della birra incarna questo spirito: pace, amore, gioia, spensieratezza, vitalità. Ingredienti indispensabili per andare avanti. Ed ecco che siamo pronti a deliziarvi di questi momenti, perché tuttavia noi ne abbiamo urgente bisogno”, sottolineano gli organizzatori. Con la quattordicesima edizione saliranno sul palco: MV Killa (29 luglio), Gabriele Esposito (30 luglio) e La Maschera sotto chi tene core (31 luglio). A disposizione di tanti appassionati e turisti ci sarà anche un’area ristoro con punti panoramici dove poter ascoltare musica e bere birra.