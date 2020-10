SAN MARCELLINO – E’ morto il motociclista di 45 anni del rione Campo Mauro rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre era in sella alla sua moto, a San Marcellino. Era il 13 settembre. Dopo il ricovero in ospedale nel reparto di Terapia Intensiva e la lotta per la vita, durata poco meno di un mese, il centauro ieri è deceduto. La salma sarà sottoposta ad autopsia.